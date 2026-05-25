Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей

18:00 25.05.2026 Пн
Що стає перешкодою для відбиття ворожих атак?
Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Жодна країна у світі наразі не здатна гарантувати 100% результату відбиття комбінованих ударів. Цьому на заваді стає один фактор, який росіяни враховують під час обстрілів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі День.LIVE.

Він пояснив, що серйозною перешкодою для відбиття повітряних атак ворога стають складні погодні умови.

"Застосовуючи таку велику кількість засобів з різними параметрами польоту, ворог використовує ще й погодні умови. Тому що погодні умови - це ключовий фактор", - сказав Ігнат.

За його словами, засобам потрібна візуальна прив'язка до цілі - це стосується мобільних вогневих груп, озброєних кулеметами чи ПЗРК.

Візуальна прив'язка потрібна і дронам-перехоплювачам, і авіації. Таким чином, пояснив він, все ускладнюється, коли є хмари і гроза.

"Тому на сьогоднішній день гарантувати, що все буде збито, неможливо. Ні на Близькому Сході, ні тут. Збивається максимально можлива кількість, якщо є потенційно засіб ППО", - зауважив Ігнат.

Він також розповів, що захистити Київ надзвичайно складно ще й через технічні особливості західних зенітних систем.

"Однією батареєю Київ не перекриєш, адже це величезне місто. Комплекс Patriot дивиться лише в один бік, де в нього спрямований радар, а за комірець може полетіти щось інше. Тому всі засоби працюють", - зазначив речник ПС.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по всій Україні за допомогою ударних дронів, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Головним напрямком ворожого удару стала столиця.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, серед яких 90 ракет і 600 дронів різних типів. Було знищено або придушено 604 повітряні цілі - 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.

