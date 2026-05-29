Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський

Зеленський сказав, що говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

"Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах", - зазначив президент.

Зеленський також подякував Австрії за підтримку України та співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками.

"Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - підкреслив глава держави.

Також Зеленський провів розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", - наголосив президент.

Він додав, що під час розмови із Сибігою обговорювалися першочергові завдання на найближчі тижні, а також кроки, які союзники можуть зробити для посилення захисту України.