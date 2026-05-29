Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський

Росія знову може готувати масований удар по території України. На це вказують дані розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський сказав, що говорив із Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
"Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах", - зазначив президент.
Зеленський також подякував Австрії за підтримку України та співчуття у зв'язку з постійними російськими повітряними атаками.
"Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - підкреслив глава держави.
Оновлено о 14:30
Також Зеленський провів розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
"Важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки. Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації", - наголосив президент.
Він додав, що під час розмови із Сибігою обговорювалися першочергові завдання на найближчі тижні, а також кроки, які союзники можуть зробити для посилення захисту України.
Нагадаємо, Росія востаннє завдавала масованого удару по Україні в ніч на 24 травня. Тоді головною ціллю загарбників став Київ та Київська область.
Ворог застосував 90 ракет різних типів, серед яких була й балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 600 ударних дронів. Українська ППО знищила 55 ракет і 549 безпілотників.
У столиці ця атака стала рекордною за кількістю пошкоджених об'єктів від початку війни.
Загалом руйнувань зазнали близько 300 об'єктів, зокрема багатоповерхові будинки, музеї, державні установи, заклади освіти та культури, торговельні центри, а також станція метро "Лук'янівська".
Внаслідок удару загинули троє людей, ще близько 90 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Крім того, російські загарбники атакували Білоцерківський район ракетою середньої дальності "Орєшнік". Там було пошкоджено гаражний кооператив і будівлі одного з підприємств.
Тим часом аналітики ISW припускають, що під час тієї атаки Росія могла запустити не одну, а дві ракети "Орєшнік". За їхніми даними, одна з них могла вийти з ладу та впасти на тимчасово окупованій території Донецької області.