Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский

Зеленский сказал, что говорил с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

" Проинформировал канцлера о данных нашей разведки, что россияне готовят новый массированный удар по украинским городам и общинам", - отметил президент.

Зеленский также поблагодарил Австрию за поддержку Украины и сочувствие в связи с постоянными российскими воздушными атаками.

"Очень важно, чтобы на эти обстрелы были совместные ответы партнеров, прежде всего в поставках антибаллистики", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский провел разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Важно, чтобы все наши партнеры знали, что происходит, и что Россия продолжает полагаться на ракеты и дальнейшую войну, а не дипломатические шаги. Прежде всего это означает, что нужны дополнительные меры санкционного давления на Россию и что наши договоренности с партнерами о ПВО не могут затягиваться в реализации", - подчеркнул президент.

Он добавил, что во время разговора с Сибигой обсуждались первоочередные задачи на ближайшие недели, а также шаги, которые союзники могут сделать для усиления защиты Украины.