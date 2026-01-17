Росія готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Він поінформував, що заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка, зокрема, про визначені завдання для армії РФ. За словами Зеленського, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.
"Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", - сказав президент.
Глава держави підкреслив, що кожен такий удар РФ по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових країн, зокрема США, для завершення війни.
Зеленський також анонсував, що Україна буде передавати інформацію тим країнам, хто може вплинути на Росію.
"Україна - максимально конструктивна в дипломатії, Росія - зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - резюмував президент.
Нагадаємо, що за годину до заяви Зеленського, в ГУР повідомили, що Росія розглядає варіанти удару по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні умови після закінчення війни.
Крім цього, Москва має намір посилити залякування країн Заходу, щоб стежити за підтримкою України, зокрема, в здатності відбивати атаки РФ.
«Шляхом знищення або виведення з ладу зазначених підстанцій Москва прагне від'єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільне населення України повністю залишилося без світла і тепла», - пояснили в розвідці.
Відзначимо, що з осені 2025 року Росія відновила свою кампанію з ураження енергетичної інфраструктури України, через що багато міст стикаються з блекаутами і змушені жити за графіками.
Однією з останніх масштабних атак була атака на Київ. В ніч на 9 і 13 січня ворог комбіновано завдав удару по енергетиці столиці, у зв'язку з чим місто досі живе з екстреними відключеннями світла.
Також додамо, що у зв'язку з останніми подіями Кабмін 16 січня затвердив ряд нових правил. Тепер у населених пунктах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, може бути послаблений комендантський час.
Так, з 17 січня в Києві знову почали цілодобово працювати кілька сервісів таксі, а мешканці столиці можуть вільно пересуватися в комендантський час. Але важливий нюанс - пересування може бути тільки до "Пункту незламності".