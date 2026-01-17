Росія готує нові удари по енергетиці та інфраструктурі України, - Зеленський

Він поінформував, що заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка, зокрема, про визначені завдання для армії РФ. За словами Зеленського, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.

"Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", - сказав президент.

Глава держави підкреслив, що кожен такий удар РФ по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових країн, зокрема США, для завершення війни.

Зеленський також анонсував, що Україна буде передавати інформацію тим країнам, хто може вплинути на Росію.

"Україна - максимально конструктивна в дипломатії, Росія - зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - резюмував президент.