Россия готовит новые удары по энергетике и инфраструктуре Украины, - Зеленский

Он проинформировал, что заслушал доклад руководителя ГУР Олега Иващенко, в частности, об определенных задачах для армии РФ. По словам Зеленского, разведка не фиксирует готовности России выполнять любые договоренности и прекращать войну.

"Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что каждый такой удар РФ по энергетике в условиях жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых стран, в частности США, для завершения войны.

Зеленский также анонсировал, что Украина будет передавать информацию тем странам, кто может повлиять на Россию.

"Украина - максимально конструктивная в дипломатии, Россия - сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми. Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь", - резюмировал президент.