Росія готує нові інформаційні операції проти України: у ЦПД назвали мету ворога

Цієї зими Росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. Мета - переконати українське суспільство в неминучості поразки та необхідності капітулювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"Магістральна лінія росіян полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними", - розповів Коваленко. За його словами, пік активності ворога очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес. Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні.