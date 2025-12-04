Путін погрожує "будь-яким шляхом" захопити Донбас та інші території України

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія "у будь-якому випадку" захопить Донбас, а також південні та східні області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитують російські ЗМІ.

Варто зазначити, що російський диктатор вживає слово "Новоросія" на позначення південних і східних областей України.

"Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію - військовим або іншим шляхом", - сказав Путін.

Російський диктатор цинічно заявив, що Москва пропонувала Україні "вивести війська з Донбасу та не розпочинати військових дій", але "Київ обрав воювати".

Переговори про мирний план США

Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. У первинній версії він включав 28 пунктів, однак потім їх скоротили.

23 і 30 листопада між делегаціями США та України пройшли консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Перша зустріч відбулася в Женеві, друга - у Флориді.

2 грудня спецпредставник США Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним доопрацьований документ.

Після зустрічі помічник Путіна Юрій Ушаков, заявив, що компроміс поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Крім того, він повідомив, що американська делегація передала ще 4 документи щодо завершення війни.

Формулювання Ушакова були сприйняті як відмова Путіна від мирного плану США. Але речник Кремля Дмитро Пєсков наступного дня стверджував, що це нібито не так.

Також за даними Associated Press, вже сьогодні, 4 грудня, Віткофф і Кушнер проведуть нову зустріч з главою української делегації на переговорах Рустемом Умеровим.