Россия готовит новые информационные операции против Украины: в ЦПИ назвали цель врага

Этой зимой Россия будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины. Цель - убедить украинское общество в неизбежности поражения и необходимости капитулировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

"Магистральная линия россиян будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения, необходимости капитулировать, а также проводить линию раскола между военными, властью и гражданскими", - рассказал Коваленко. По его словам, пик активности врага ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс. Кампания будет происходить на фоне неспособности россиян проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне.