Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість
Російська сторона повідомляє про запуск серійного виробництва нового безпілотника "Князь Володимир Святославич".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Шабля!".
Масове виробництво нового дрона
У Росії заявили про початок масштабного випуску безпілотного літального апарату під назвою "Князь Володимир Святославич".
Виробництвом займається компанія "Ушкуйник", яка планує випускати такі апарати у великих обсягах.
Зазначається, що розробка вже пройшла апробацію на фронті, що дало змогу перейти до наступного етапу - серійного виробництва.
Конструкція з незвичайним крилом
Головною особливістю дрона є його конструкція. Апарат оснащений крилом овальної форми, яке фактично оперізує корпус коптера.
Така аеродинамічна схема одразу виділяє його серед інших безпілотників і впливає на характер польоту.
Принцип роботи та можливості
Завдяки своїй конструкції дрон здатний виконувати вертикальний зліт, після чого переходить у горизонтальний режим, лягаючи на крило.
Це дає змогу значно збільшити швидкість і дальність польоту.
Повідомляється, що БпЛА КВС належить до категорії ударних апаратів середньої дальності.
Він призначений для нанесення швидких і точних ударів, що робить його повноцінним бойовим засобом у своїй ніші.
