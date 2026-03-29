ua en ru
Нд, 29 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість

00:05 29.03.2026 Нд
2 хв
Дрон уже випробували в бойових умовах, після чого перейшли до серійного випуску
aimg Никончук Анастасія
Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість Фото: армія РФ (GettyImages)

Російська сторона повідомляє про запуск серійного виробництва нового безпілотника "Князь Володимир Святославич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Шабля!".

Масове виробництво нового дрона

У Росії заявили про початок масштабного випуску безпілотного літального апарату під назвою "Князь Володимир Святославич".

Виробництвом займається компанія "Ушкуйник", яка планує випускати такі апарати у великих обсягах.

Зазначається, що розробка вже пройшла апробацію на фронті, що дало змогу перейти до наступного етапу - серійного виробництва.

Конструкція з незвичайним крилом

Головною особливістю дрона є його конструкція. Апарат оснащений крилом овальної форми, яке фактично оперізує корпус коптера.

Така аеродинамічна схема одразу виділяє його серед інших безпілотників і впливає на характер польоту.

Принцип роботи та можливості

Завдяки своїй конструкції дрон здатний виконувати вертикальний зліт, після чого переходить у горизонтальний режим, лягаючи на крило.

Це дає змогу значно збільшити швидкість і дальність польоту.

Повідомляється, що БпЛА КВС належить до категорії ударних апаратів середньої дальності.

Він призначений для нанесення швидких і точних ударів, що робить його повноцінним бойовим засобом у своїй ніші.

Нагадуємо, що БФ "Спільнота Стерненка" та виробник "Дикі Шершні" заявили про впровадження дистанційного керування для перехоплювачів Sting, які вже успішно пройшли перші випробування.

Зазначимо, що очільник оборонного кластера Brave1 повідомив про старт продажів дронів X1 Jet і X2 Jet на маркетплейсі, наголосивши на їхніх унікальних можливостях і рекордній швидкості серед українських БПЛА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони Російська Федерація
Новини
Десантний корабель і тисячі морпіхів США прибули на Близький Схід
Аналітика
