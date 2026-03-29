Росія готує масове виробництво незвичайного БПЛА: у чому його особливість

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Шабля!".

Він призначений для нанесення швидких і точних ударів, що робить його повноцінним бойовим засобом у своїй ніші.

Повідомляється, що БпЛА КВС належить до категорії ударних апаратів середньої дальності.

Це дає змогу значно збільшити швидкість і дальність польоту.

Завдяки своїй конструкції дрон здатний виконувати вертикальний зліт, після чого переходить у горизонтальний режим, лягаючи на крило.

Така аеродинамічна схема одразу виділяє його серед інших безпілотників і впливає на характер польоту.

Головною особливістю дрона є його конструкція. Апарат оснащений крилом овальної форми, яке фактично оперізує корпус коптера.

Зазначається, що розробка вже пройшла апробацію на фронті, що дало змогу перейти до наступного етапу - серійного виробництва.

Виробництвом займається компанія "Ушкуйник", яка планує випускати такі апарати у великих обсягах.

У Росії заявили про початок масштабного випуску безпілотного літального апарату під назвою "Князь Володимир Святославич".

