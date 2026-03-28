Іран нафантазував удар по складу українських антидронових систем в Дубаї

В Ірані заявили, що нібито знищили склад з українськими протидроновими системами у Дубаї. Однак це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне агентство Fars та коментар журналістам від речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції - і цим нічим не відрізняється від росіян", - сказав Тихий.

Тамтакож додали, що на цьому складі нібито перебував 21 українець. І всі вони, ймовірно, загинули.

"Знищений склад українських систем протидії безпілотникам у Дубаї в результаті ракетного удару", - заявили у Корпусі вартових ісламської революції.

В Ірані пригрозили Україні

Нагадаємо, раніше голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито є "законною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.

За його словами, кроки України щодо допомоги Ізраїлю перетворюють всю її територію на "законну та легальну ціль" для Ірану відповідно до Статуту ООН.