ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Іран нафантазував удар по складу українських антидронових систем в Дубаї

13:55 28.03.2026 Сб
1 хв
Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції
Тетяна Степанова
Іран нафантазував удар по складу українських антидронових систем в Дубаї Фото: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

В Ірані заявили, що нібито знищили склад з українськими протидроновими системами у Дубаї. Однак це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне агентство Fars та коментар журналістам від речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Знищений склад українських систем протидії безпілотникам у Дубаї в результаті ракетного удару", - заявили у Корпусі вартових ісламської революції.

Тамтакож додали, що на цьому складі нібито перебував 21 українець. І всі вони, ймовірно, загинули.

Речник МЗС Україн назвав ці повідомлення брехнею.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції - і цим нічим не відрізняється від росіян", - сказав Тихий.

В Ірані пригрозили Україні

Нагадаємо, раніше голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі заявив, що Україна нібито є "законною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.

За його словами, кроки України щодо допомоги Ізраїлю перетворюють всю її територію на "законну та легальну ціль" для Ірану відповідно до Статуту ООН.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
МЗС України Іран Дубай Дрони
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна