Россия готовит массовое производство необычного БПЛА: в чем его особенность
Российская сторона сообщает о запуске серийного производства нового беспилотника "Князь Владимир Святославич".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Шабля!".
Массовое производство нового дрона
В России заявили о начале масштабного выпуска беспилотного летательного аппарата под названием "Князь Владимир Святославич".
Производством занимается компания "Ушкуйник", которая планирует выпускать такие аппараты в больших объемах.
Отмечается, что разработка уже прошла апробацию на фронте, что позволило перейти к следующему этапу — серийному производству.
Конструкция с необычным крылом
Главной особенностью дрона является его конструкция. Аппарат оснащен крылом овальной формы, которое фактически опоясывает корпус коптера.
Такая аэродинамическая схема сразу выделяет его среди других беспилотников и влияет на характер полета.
Принцип работы и возможности
Благодаря своей конструкции дрон способен выполнять вертикальный взлет, после чего переходит в горизонтальный режим, ложась на крыло.
Это позволяет значительно увеличить скорость и дальность полета.
Сообщается, что БпЛА КВС относится к категории ударных аппаратов средней дальности.
Он предназначен для нанесения быстрых и точных ударов, что делает его полноценным боевым средством в своей нише.
