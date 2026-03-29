Россия готовит массовое производство необычного БПЛА: в чем его особенность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegram-канала "Шабля!".

Он предназначен для нанесения быстрых и точных ударов, что делает его полноценным боевым средством в своей нише.

Сообщается, что БпЛА КВС относится к категории ударных аппаратов средней дальности.

Это позволяет значительно увеличить скорость и дальность полета.

Благодаря своей конструкции дрон способен выполнять вертикальный взлет, после чего переходит в горизонтальный режим, ложась на крыло.

Такая аэродинамическая схема сразу выделяет его среди других беспилотников и влияет на характер полета.

Отмечается, что разработка уже прошла апробацию на фронте, что позволило перейти к следующему этапу — серийному производству.

Производством занимается компания "Ушкуйник", которая планирует выпускать такие аппараты в больших объемах.

В России заявили о начале масштабного выпуска беспилотного летательного аппарата под названием "Князь Владимир Святославич".

