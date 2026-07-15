Россия готовит локальные операции против Литвы, - Науседа
Власти Литвы располагают разведданными о новых планах России. Так, враг может атаковать критическую инфраструктуру страны.
С таким предупреждением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По словам Науседы, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет проверить единство НАТО. Поэтому он планирует провокации против Польши и стран Балтии.
С этой целью РФ готовит локальные операции против объектов критической инфраструктуры региона.
Президент Литвы подчеркнул, что конкретное место и время, когда может произойти вражеская атака, определить невозможно.
"Другая сторона (Россия - ред.) может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно только о самом факте подготовки или предполагаемой цели", - заявил Науседа.
Он также подтвердил, что Литва уже усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.
Как отметил Науседа, его команда активно готовится к широкому спектру возможных атак со стороны РФ.
"Речь идет о кинетических операциях - не о масштабных действиях, а о точечных кинетических операциях, которые с высокой вероятностью могут быть направлены против критической инфраструктуры", - подчеркнул Науседа.
К слову, кинетическая операция - это военная операция, в ходе которой для достижения цели применяется физическая (летальная или разрушительная) сила: оружие, боеприпасы, ракеты, дроны, авиация, артиллерия и т.д.
Как писало ранее РБК-Украина, Россия может готовить провокацию с украинскими дронами против страны НАТО.
Также мы сообщали, что пока Кремлю не хватает ресурсов для совершения военного нападения на Польшу.
В Варшаве объяснили, что публичное разглашение планов РФ должно сыграть на опережение и сдержать Путина от новой агрессии.