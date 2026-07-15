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Россия готовит локальные операции против Литвы, - Науседа

13:31 15.07.2026 Ср
2 мин
Под удар могут попасть и другие страны Европы
aimg Юлия Капитонова
Россия готовит локальные операции против Литвы, - Науседа Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
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Власти Литвы располагают разведданными о новых планах России. Так, враг может атаковать критическую инфраструктуру страны.

С таким предупреждением выступил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему хочет проверить единство НАТО. Поэтому он планирует провокации против Польши и стран Балтии.

С этой целью РФ готовит локальные операции против объектов критической инфраструктуры региона.

Президент Литвы подчеркнул, что конкретное место и время, когда может произойти вражеская атака, определить невозможно.

"Другая сторона (Россия - ред.) может еще не завершить процесс планирования, а нам может быть известно только о самом факте подготовки или предполагаемой цели", - заявил Науседа.

Он также подтвердил, что Литва уже усилила защиту критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры.

Как отметил Науседа, его команда активно готовится к широкому спектру возможных атак со стороны РФ.

"Речь идет о кинетических операциях - не о масштабных действиях, а о точечных кинетических операциях, которые с высокой вероятностью могут быть направлены против критической инфраструктуры", - подчеркнул Науседа.

К слову, кинетическая операция - это военная операция, в ходе которой для достижения цели применяется физическая (летальная или разрушительная) сила: оружие, боеприпасы, ракеты, дроны, авиация, артиллерия и т.д.

Как писало ранее РБК-Украина, Россия может готовить провокацию с украинскими дронами против страны НАТО.

Также мы сообщали, что пока Кремлю не хватает ресурсов для совершения военного нападения на Польшу.

В Варшаве объяснили, что публичное разглашение планов РФ должно сыграть на опережение и сдержать Путина от новой агрессии.

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