Росія готує космічну зброю для атаки на Starlink, - розвідка НАТО

Росія розробляє нову протисупутникову зброю, спрямовану проти системи Starlink, яка відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для України на полі бою.
Про це свідчать дані двох розвідувальних служб країн НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними розвідки, йдеться про так звану зброю "зональної дії", яка передбачає розміщення на орбіті сотень тисяч дрібних високощільних снарядів. Вони можуть одночасно вивести з ладу кілька супутників Starlink, однак створюють ризик масштабної супутньої шкоди для інших космічних систем.
Аналітики застерігають, що застосування такої зброї може спричинити неконтрольований хаос у космосі, який загрожуватиме не лише західним країнам, а й самій Росії та її союзникам, зокрема Китаю. Це може стримати Москву від реального використання або розгортання системи.
У розвідувальних матеріалах не уточнюється, коли саме Росія зможе розгорнути таку зброю, а також чи проводилися її випробування.
Але один із чиновників зазначив, що система перебуває в активній фазі розробки, а строки її готовності залишаються засекреченими.
Зазначається, що снаряди матимуть розмір у кілька міліметрів, що ускладнить їх виявлення наземними та орбітальними системами спостереження. Це, своєю чергою, може ускладнити доведення відповідальності за можливу атаку.
"Якщо супутники почнуть виходити з ладу, завдаючи шкоди, я думаю, можна скласти два і два", - сказав фахівець із космічної безпеки та озброєнь у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Своуп.
"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, ймовірно, є найбільш тендітною частиною" супутників. Однак цього буде достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу", - сказав Своуп.
Аналітики не виключають, що сам факт розробки такої зброї може бути елементом стратегії залякування, без її фактичного застосування.
Аналітики попереджають, що після подібної атаки уламки та дрібні фрагменти з часом повертатимуться до Землі, створюючи загрозу для інших орбітальних систем.
Супутники Starlink перебувають на орбіті приблизно 550 кілометрів над поверхнею планети. Водночас Китайська космічна станція "Тяньгун" і Міжнародна космічна станція функціонують на нижчих орбітах, тому, за словами Своупа, обидва об’єкти опиняються в зоні потенційного ризику.
Він також зазначив, що такий рівень космічного хаосу, який здатна спричинити подібна зброя, дає Москві можливість тиснути на опонентів навіть без її реального застосування.
Нагадаємо, у лютому з’явилася інформація, що США підняли питання про ймовірне відключення країни від сервісу Starlink.
Після цього Європейська комісія почала опрацьовувати варіанти підтримки України на випадок обмеження доступу до супутникового інтернету.
У серпні Сполучені Штати схвалили фінансування послуг Starlink для України: Держдепартамент погодив продаж супутникового зв’язку та обладнання орієнтовно на 150 млн доларів.
Водночас останніми місяцями на фронті фіксувалися перебої в роботі Starlink. Зокрема, у вересні проблеми зі зв’язком спостерігалися практично по всій лінії бойового зіткнення.
