Росія готує космічну зброю для атаки на Starlink, - розвідка НАТО

За даними розвідки, йдеться про так звану зброю "зональної дії", яка передбачає розміщення на орбіті сотень тисяч дрібних високощільних снарядів. Вони можуть одночасно вивести з ладу кілька супутників Starlink, однак створюють ризик масштабної супутньої шкоди для інших космічних систем.

Аналітики застерігають, що застосування такої зброї може спричинити неконтрольований хаос у космосі, який загрожуватиме не лише західним країнам, а й самій Росії та її союзникам, зокрема Китаю. Це може стримати Москву від реального використання або розгортання системи.

Експериментальна система

У розвідувальних матеріалах не уточнюється, коли саме Росія зможе розгорнути таку зброю, а також чи проводилися її випробування.

Але один із чиновників зазначив, що система перебуває в активній фазі розробки, а строки її готовності залишаються засекреченими.

Зазначається, що снаряди матимуть розмір у кілька міліметрів, що ускладнить їх виявлення наземними та орбітальними системами спостереження. Це, своєю чергою, може ускладнити доведення відповідальності за можливу атаку.

"Якщо супутники почнуть виходити з ладу, завдаючи шкоди, я думаю, можна скласти два і два", - сказав фахівець із космічної безпеки та озброєнь у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Своуп.

Масштаби руйнувань

"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, ймовірно, є найбільш тендітною частиною" супутників. Однак цього буде достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу", - сказав Своуп.

Аналітики не виключають, що сам факт розробки такої зброї може бути елементом стратегії залякування, без її фактичного застосування.

Аналітики попереджають, що після подібної атаки уламки та дрібні фрагменти з часом повертатимуться до Землі, створюючи загрозу для інших орбітальних систем.

Супутники Starlink перебувають на орбіті приблизно 550 кілометрів над поверхнею планети. Водночас Китайська космічна станція "Тяньгун" і Міжнародна космічна станція функціонують на нижчих орбітах, тому, за словами Своупа, обидва об’єкти опиняються в зоні потенційного ризику.

Він також зазначив, що такий рівень космічного хаосу, який здатна спричинити подібна зброя, дає Москві можливість тиснути на опонентів навіть без її реального застосування.