Росія готує космічну зброю для атаки на Starlink, - розвідка НАТО
Росія розробляє нову протисупутникову зброю, спрямовану проти системи Starlink, яка відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку для України на полі бою.
Про це свідчать дані двох розвідувальних служб країн НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними розвідки, йдеться про так звану зброю "зональної дії", яка передбачає розміщення на орбіті сотень тисяч дрібних високощільних снарядів. Вони можуть одночасно вивести з ладу кілька супутників Starlink, однак створюють ризик масштабної супутньої шкоди для інших космічних систем.
Аналітики застерігають, що застосування такої зброї може спричинити неконтрольований хаос у космосі, який загрожуватиме не лише західним країнам, а й самій Росії та її союзникам, зокрема Китаю. Це може стримати Москву від реального використання або розгортання системи.
Експериментальна система
У розвідувальних матеріалах не уточнюється, коли саме Росія зможе розгорнути таку зброю, а також чи проводилися її випробування.
Але один із чиновників зазначив, що система перебуває в активній фазі розробки, а строки її готовності залишаються засекреченими.
Зазначається, що снаряди матимуть розмір у кілька міліметрів, що ускладнить їх виявлення наземними та орбітальними системами спостереження. Це, своєю чергою, може ускладнити доведення відповідальності за можливу атаку.
"Якщо супутники почнуть виходити з ладу, завдаючи шкоди, я думаю, можна скласти два і два", - сказав фахівець із космічної безпеки та озброєнь у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Клейтон Своуп.
Масштаби руйнувань
"Найбільшої шкоди, ймовірно, буде завдано сонячним панелям, оскільки вони, ймовірно, є найбільш тендітною частиною" супутників. Однак цього буде достатньо, щоб пошкодити супутник і, ймовірно, вивести його з ладу", - сказав Своуп.
Аналітики не виключають, що сам факт розробки такої зброї може бути елементом стратегії залякування, без її фактичного застосування.
Аналітики попереджають, що після подібної атаки уламки та дрібні фрагменти з часом повертатимуться до Землі, створюючи загрозу для інших орбітальних систем.
Супутники Starlink перебувають на орбіті приблизно 550 кілометрів над поверхнею планети. Водночас Китайська космічна станція "Тяньгун" і Міжнародна космічна станція функціонують на нижчих орбітах, тому, за словами Своупа, обидва об’єкти опиняються в зоні потенційного ризику.
Він також зазначив, що такий рівень космічного хаосу, який здатна спричинити подібна зброя, дає Москві можливість тиснути на опонентів навіть без її реального застосування.
Важливість Starlink на фронті
Нагадаємо, у лютому з’явилася інформація, що США підняли питання про ймовірне відключення країни від сервісу Starlink.
Після цього Європейська комісія почала опрацьовувати варіанти підтримки України на випадок обмеження доступу до супутникового інтернету.
У серпні Сполучені Штати схвалили фінансування послуг Starlink для України: Держдепартамент погодив продаж супутникового зв’язку та обладнання орієнтовно на 150 млн доларів.
Водночас останніми місяцями на фронті фіксувалися перебої в роботі Starlink. Зокрема, у вересні проблеми зі зв’язком спостерігалися практично по всій лінії бойового зіткнення.
Детальніше про те, чому Starlink важливий для України на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.