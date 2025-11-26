Боятся огласки? В России сделали заявление о плане Трампа для Украины
В России заявили, что не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.
"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, нужно время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал Рябков.
Он утверждает, что в Москве якобы готова к дальнейшим консультациям, но пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.
При этом чуть позже в МИД РФ дополнительно заявили, что Россия, мол, "не пойдет на уступки", несмотря на то, что Кремль "приветствует мирные усилия Соединенных Штатов". Также там в очередной раз заявили, что "цели" так называемой "эс-вэ-о" (как в России называют войну против Украины) якобы "будут достигнуты".
Мирный план США
Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.
Согласно этому плану, предусматривалась передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и другие уступки.
Также стало известно, что к подготовке плана, вероятно, были причастны россияне - на это указывают некоторые странные формулировки в документе. Западные СМИ предполагают, что часть текста могла изначально быть написана на русском.
Вчера президент США Дональд Трамп намекнул, что мирный план для завершения войны Украины был сокращен до 22 пунктов.
А в России заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам.