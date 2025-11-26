ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Боятся огласки? В России сделали заявление о плане Трампа для Украины

Среда 26 ноября 2025 16:10
UA EN RU
Боятся огласки? В России сделали заявление о плане Трампа для Украины Фото: заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В России заявили, что не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, нужно время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал Рябков.

Он утверждает, что в Москве якобы готова к дальнейшим консультациям, но пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.

При этом чуть позже в МИД РФ дополнительно заявили, что Россия, мол, "не пойдет на уступки", несмотря на то, что Кремль "приветствует мирные усилия Соединенных Штатов". Также там в очередной раз заявили, что "цели" так называемой "эс-вэ-о" (как в России называют войну против Украины) якобы "будут достигнуты".

Мирный план США

Напомним, недавно западная пресса опубликовала новый мирный план по завершению войны в Украине. Он состоял из 28 пунктов, большинство из которых противоречат украинским интересам.

Согласно этому плану, предусматривалась передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и другие уступки.

Также стало известно, что к подготовке плана, вероятно, были причастны россияне - на это указывают некоторые странные формулировки в документе. Западные СМИ предполагают, что часть текста могла изначально быть написана на русском.

Вчера президент США Дональд Трамп намекнул, что мирный план для завершения войны Украины был сокращен до 22 пунктов.

А в России заявили, что получили американский мирный план по неофициальным каналам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине мирный план США
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины