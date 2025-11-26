Боятся огласки? В России сделали заявление о плане Трампа для Украины

В России заявили, что не готовы публично обсуждать различные версии мирного плана США по завершению войны в Украине.

"Мы не готовы к тому, чтобы обсуждать некоторые детали происходящего, в том числе различные версии этого мирного плана публично. В конце концов, нужно время и внимание для того, чтобы продолжился диалоговый процесс", - сказал Рябков.

Он утверждает, что в Москве якобы готова к дальнейшим консультациям, но пожаловался на "отсутствие политической воли" у американцев придерживаться каких-то договоренностей саммита на Аляске.

При этом чуть позже в МИД РФ дополнительно заявили, что Россия, мол, "не пойдет на уступки", несмотря на то, что Кремль "приветствует мирные усилия Соединенных Штатов". Также там в очередной раз заявили, что "цели" так называемой "эс-вэ-о" (как в России называют войну против Украины) якобы "будут достигнуты".