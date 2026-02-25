Росія два дні поспіль масовано атакує об'єкти "Нафтогазу": подробиці про руйнування

Він розповів, що під ударами перебувають об’єкти зберігання газу та виробничі потужності. За словами Корецького, росіяни застосували 60 ударних дронів - внаслідок атак є руйнування.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці разом із підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", наголосив він.

Атаки на нафтогазову систему

Останнім часом Росія систематично б’є по об’єктах групи "Нафтогаз" по всій Україні. Лише від початку року зафіксовано вже два десятки ворожих атак на підприємства компанії.

Зокрема, протягом доби 24 лютого російські загарбники знову атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу". Під удар потрапив об’єкт у Харківській області.

Раніше, у ніч на 20 лютого росіяни атакували ударними дронами нафтогазову інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа та є руйнування.