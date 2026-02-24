РФ масовано вдарила дронами по "Нафтогазу" на Харківщині: об’єкт зупинили

Російські війська протягом доби 24 лютого знову атакували газовидобувну інфраструктуру "Нафтогазу". Під удар потрапив об’єкт у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

"Росія вчергове атакує газовидобувну інфраструктуру Групи Нафтогаз. Цього разу удари завдано по об’єкту на Харківщині із застосуванням дронів", - зазначив він.

Атаки на нафтогазову систему

Останнім часом російські війська регулярно завдають ударів по об’єктах групи «Нафтогаз» у різних регіонах України. Від початку року вже зафіксовано близько двох десятків атак на підприємства компанії.

Зокрема, у ніч на 8 лютого безпілотники атакували об’єкти на Полтавщині - через прямі влучання та падіння уламків виникли пожежі, частину обладнання було зруйновано.

Вже 9 лютого російські сили знову завдали ударів по виробничих потужностях "Нафтогазу" в інших областях. В обох випадках обійшлося без постраждалих, а пожежі вдалося швидко ліквідувати.

Раніше, 27 січня, під удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині, де також спалахнула масштабна пожежа.