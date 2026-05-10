Головна » Новини » Війна в Україні

Росія не дотримуються перемир'я на фронті, за добу відбулось майже 150 боїв, - Генштаб

22:35 10.05.2026 Нд
Що відбувається на фронті під час другого дня "перемир'я"?
aimg Едуард Ткач
Росія не дотримуються перемир'я на фронті, за добу відбулось майже 150 боїв, - Генштаб Фото: окупанти знову обстрілювали українські позиції (Getty Images)
Станом на 22:00, 10 травня, російська армія вчергове порушує режим припинення вогню в рамках триденного перемир'я. За сьогодні від початку доби відбулося вже 144 бойових зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У Генштабі поінформували, що сьогодні ротивник залучив для ураження 5002 дрони-камікадзе та здійснив 1541 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне з дев’яти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 56 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, десять із яких - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Тернова, Стариця, Петро-Іванівка, Мирове, Симинівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував, у районах Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку агресор розпочинав 11 штурмів у районах населених пунктів Зарічне, Дробишеве, Лиман, Ставки та Озерне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка та Різниківка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони успішно відбили дев’ять ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Білицьке, Покровськ, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопідгородне та в бік населених пунктів Ганнівка, Мирне, Сергіївка та Новоолександрівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 72 окупанти та 23 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, шість гармат та два пункти управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку в районі населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Чарівне, Добропілля, Залізничне, Оленокостянтинівка та Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Україна діятиме дзеркально

Нагадаємо, що в неділю президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому зазначив, що Україна утримується від дальнобійних ударів по Росії, оскільки РФ не здійснює масових атак на Україну.

Однак він підкреслив, що якщо Росія відновить повномасштабну війну, тоді українська відповідь буде миттєвою і відчутною.

При цьому Зеленський підтвердив, що попри далекобійне перемир'я, конкретно на фронті Росія його не дотримується.

В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
В Україні планують відновити 10 мільйонів квадратних метрів доріг до літа, - Свириденко
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"