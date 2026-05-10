Россия не соблюдает перемирие на фронте, за сутки произошло почти 150 боев, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 10 мая, российская армия в очередной раз нарушает режим прекращения огня в рамках трехдневного перемирия. За сегодня с начала суток произошло уже 144 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня противник привлек для поражения 5002 дроны-камикадзе и совершил 1541 обстрел населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из девяти боестолкновений, произошедших сегодня. Противник совершил 56 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, десять из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Зеленое, Волчанск, Терновая, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал, в районах Куриловки и Ковшаровки.

На Лиманском направлении агрессор начинал 11 штурмов в районах населенных пунктов Заречное, Дробышево, Лиман, Ставки и Озерное. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отбили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Резниковка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны успешно отбили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Степановки, Ильиновки и Иванополья.



На Покровском направлении враг совершил 30 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Белицкое, Покровск, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в сторону населенных пунктов Анновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.

"По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранены; уничтожено две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено пять единиц автомобильной техники, шесть пушек и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 242 беспилотных летательных аппарата различных типов", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку в районе населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Волшебное, Доброполье, Железнодорожное, Еленоконстантиновка и Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.