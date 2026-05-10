Якщо РФ повернеться до масованих атак, Україна відповість дзеркально, - Зеленський

Україна два дні утримується від далекобійник дій, оскільки РФ не здійснювала масованих атак. Однак, якщо Москва повернеться до повноформатної війни, Київ відповість дзеркально.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення .

"Приємно, що станом на зараз, за сьогодні не було масованих атак - ракетних ударів, авіаційних. Але у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було. Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті", - сказав президент.

Він зазначив, що за вчорашню та сьогоднішню добу було вже понад 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів та майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе.

"Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно", - говорить Зеленський.

Також президент поінформував, що вчора та сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність масованих атак з боку РФ.

Зеленський анонсував, що Київ і надалі буде реагувати дзеркально, але ж якщо ворог повернеться до далекобійних атак, тобі і відповідь України буде миттєвою.

"У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно", - резюмував президент.