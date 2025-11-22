Росія за допомогою мирного плану хоче роз’єднати Україну та США, - ISW

Експерти нагадали, що Кремль відхилив запропоновані Вашингтоном пропозиції про припинення вогню та переговори упродовж останніх місяців, тоді як Україна постійно демонструвала готовність до діалогу та компромісу.

У ISW зазначають, що російський диктатор Володимир Путін та інші представники Кремля підтвердили намір досягти своїх початкових військових цілей дипломатичним шляхом, але відхилили попередні пропозиції США.

Україна погодилася на усі пропозиції припинення вогню та обміни полоненими, які до цього часу пропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа, і продемонструвала готовність піти на компроміс щодо умов постійного миру.

"Раптове і публічне нав’язування плану Україні, а також вимога до України прийняти швидке рішення щодо плану, надавши їй менш як тиждень на розгляд, створює враження, що саме Україна є стороною, яка не бажає прогресу і блокує його, хоча сам Кремль висловив незадоволення планом", - вважають аналітики.

Тим часом російські чиновники створюють інформаційні умови для відхилення мирного плану, який задовольняє більшість наполегливих вимог Росії.

Водночас Путін та інші провідні російські чиновники продовжують публічно повторювати, що Росія досягне своїх військових цілей військовим шляхом.

Російський диктатор вчора повторив, що Росія відкрита для досягнення миру дипломатичними засобами, але що вона "рада" продовжувати переслідувати свої військові цілі військовим шляхом.

Днем раніше, 20 листопада, Путін відвідав командний пункт Західного військового округу Росії, заявивши, що найважливішим завданням є досягнення військових цілей Росії, які, за його словами, "батьківщина" і "народ Росії" поставили перед Кремлем.

Також на зустрічі з Путіним начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що російські війська продовжать місію із захоплення решти Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей відповідно до існуючого військового плану.

На думку американських експертів, ці заяви підкріплюють у російського народу переконання, що вони повинні очікувати, що Росія повністю окупує усі чотири області.