Россия с помощью мирного плана хочет разъединить Украину и США, - ISW

Эксперты напомнили, что Кремль отклонил предложенные Вашингтоном предложения о прекращении огня и переговоры в течение последних месяцев, тогда как Украина постоянно демонстрировала готовность к диалогу и компромиссу.

В ISW отмечают, что российский диктатор Владимир Путин и другие представители Кремля подтвердили намерение достичь своих первоначальных военных целей дипломатическим путем, но отклонили предыдущие предложения США.

Украина согласилась на все предложения прекращения огня и обмены пленными, которые до сих пор предлагала администрация президента США Дональда Трампа, и продемонстрировала готовность пойти на компромисс относительно условий постоянного мира.

"Внезапное и публичное навязывание плана Украине, а также требование к Украине принять быстрое решение по плану, предоставив ей менее недели на рассмотрение, создает впечатление, что именно Украина является стороной, которая не желает прогресса и блокирует его, хотя сам Кремль выразил недовольство планом", - считают аналитики.

Между тем российские чиновники создают информационные условия для отклонения мирного плана, который удовлетворяет большинство настойчивых требований России.

В то же время Путин и другие ведущие российские чиновники продолжают публично повторять, что Россия достигнет своих военных целей военным путем.

Российский диктатор вчера повторил, что Россия открыта для достижения мира дипломатическими средствами, но что она "рада" продолжать преследовать свои военные цели военным путем.

Днем ранее, 20 ноября, Путин посетил командный пункт Западного военного округа России, заявив, что важнейшей задачей является достижение военных целей России, которые, по его словам, "родина" и "народ России" поставили перед Кремлем.

Также на встрече с Путиным начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжат миссию по захвату остальной части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с существующим военным планом.

По мнению американских экспертов, эти заявления подкрепляют у российского народа убеждение, что они должны ожидать, что Россия полностью оккупирует все четыре области.