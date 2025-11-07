Росія домовляється з КНДР про нових найманців: російські генерали прибули до Пхеньяну

Зазначимо, що за даними південнокорейської розвідки, які публікувалися раніше, на кордоні Росії з Україною наразі перебувають близько 10 тисяч північнокорейських найманців, які виконують охоронні функції.

Крім того, Пхеньян направив ще близько п'яти тисяч найманців, які з вересня вже прибувають до Росії. Переважно це військові будівельники та сапери, які будуть проводити розмінування та відновлення інфраструктури тимчасово окупованих територій.

Співпраця Росії та КНДР: що вдіомо

Нагадаємо, зл у червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про "стратегічне партнерство". Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі "агресії" проти однієї з двох країн.

Після цього КНДР відправила тисячі найманців воювати проти України. Російський режим змушений був визнати це офіційно тільки у квітні 2025 року - коли українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.

Також КНДР допомагає Росії зі зброєю та ракетами - десятки мільйонів снарядів російський режим отримав саме від Пхеньяна, як і сотні балістичних ракет. Окрім цього, північнокорейський режим розглядає можливість направлення робочої сили на російське виробництво ударних дронів "Шахед".