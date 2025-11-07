Россия договаривается с КНДР о новых наемниках: российские генералы прибыли в Пхеньян

Отметим, что по данным южнокорейской разведки, которые публиковались ранее, на границе России с Украиной сейчас находятся около 10 тысяч северокорейских наемников, которые выполняют охранные функции.

Кроме того, Пхеньян направил еще около пяти тысяч наемников, которые с сентября уже прибывают в Россию. Преимущественно это военные строители и саперы, которые будут проводить разминирование и восстановление инфраструктуры временно оккупированных территорий.

Сотрудничество России и КНДР: что известно

Напомним, в июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве". Документ предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого КНДР отправила тысячи наемников воевать против Украины. Российский режим вынужден был признать это официально только в апреле 2025 года - когда украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Также КНДР помогает России с оружием и ракетами - десятки миллионов снарядов российский режим получил именно от Пхеньяна, как и сотни баллистических ракет. Кроме этого, северокорейский режим рассматривает возможность направления рабочей силы на российское производство ударных дронов "Шахед".