Россия за сутки более 150 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области: есть раненые

Российские войска продолжают терроризировать приграничные области Украины. За минувшие сутки враг более 150 раз обстрелял Черниговскую и Сумскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным военных, армия РФ продолжает обстреливать территориально подчиненные ОК "Север" области.

Нарушая правила ведения войны РФ цинично и коварно терроризирует мирное население, уничтожает гражданскую и критическую инфраструктуру.

Черниговская область

За прошедшие сутки, с 8 утра 18 октября по утро 19 октября, российская армия 46 раз обстреляла Черниговскую область.

Всего зафиксировано 118 взрывов. Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Прилуцкий районы.

Под огнем врага оказались 17 населенных пунктов в 5 громадах.

Сумская область

В то же время российские войска совершили 112 обстрелов по 47 населенным пунктам в 15 громадах области. В результате вражеских атак ранения получили четыре человека.

"Враг ежедневно прибегает к террору гражданского населения: убивает мирных людей, разрушает инфраструктуру, стирает в пепел целые города. У него одна цель - уничтожение Украины как государства и украинцев как нации", - отметили военные.

Национальная полиция Украины уже фиксирует последствия массированных вражеских атак на Сумщину.

По их данным, в Сумах из-за удара по железнодорожному вокзалу получили ранения 32-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще две женщины пострадали в результате попадания FPV-дрона в помещение АЗС.

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели.