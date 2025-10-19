Россия за сутки более 150 раз обстреляла Черниговскую и Сумскую области: есть раненые
Российские войска продолжают терроризировать приграничные области Украины. За минувшие сутки враг более 150 раз обстрелял Черниговскую и Сумскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
По данным военных, армия РФ продолжает обстреливать территориально подчиненные ОК "Север" области.
Нарушая правила ведения войны РФ цинично и коварно терроризирует мирное население, уничтожает гражданскую и критическую инфраструктуру.
Черниговская область
За прошедшие сутки, с 8 утра 18 октября по утро 19 октября, российская армия 46 раз обстреляла Черниговскую область.
Всего зафиксировано 118 взрывов. Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Прилуцкий районы.
Под огнем врага оказались 17 населенных пунктов в 5 громадах.
Сумская область
В то же время российские войска совершили 112 обстрелов по 47 населенным пунктам в 15 громадах области. В результате вражеских атак ранения получили четыре человека.
"Враг ежедневно прибегает к террору гражданского населения: убивает мирных людей, разрушает инфраструктуру, стирает в пепел целые города. У него одна цель - уничтожение Украины как государства и украинцев как нации", - отметили военные.
Национальная полиция Украины уже фиксирует последствия массированных вражеских атак на Сумщину.
По их данным, в Сумах из-за удара по железнодорожному вокзалу получили ранения 32-летняя женщина и 20-летний мужчина. Еще две женщины пострадали в результате попадания FPV-дрона в помещение АЗС.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и спасатели.
Атаки на Украину
Вчера, 18 октября, российская армия нанесла авиаудар по городу Лозовая на Харьковщине, применив управляемую авиабомбу. Это первый случай, когда оккупанты использовали такой тип оружия против этого населенного пункта.
Днем ранее председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны россияне запустили по Николаеву две управляемые авиабомбы, которые попали по окрестностям города.
Также 18 октября оккупанты атаковали Сумы дронами. В результате удара было повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько вагонов.
В ночь на 19 октября российские дроны атаковали город Шахтерск в Днепропетровской области. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.