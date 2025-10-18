РФ завдала нового удару по Сумах, пошкоджено вокзал і вагони (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о. міського голови Артема Кобзара і канал глави Сумської ОВА Олега Григорова.

"Внаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури", - написав Кобзар.

Він уточнив, що у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу пошкоджено вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Цю ж інформацію підтверджують і в ОВА. Там наголосили, що ворог продовжує прицільно атакувати цивільну інфраструктуру сумської громади. Проте в дописі Григорова вказано, що влучання зафіксовано безпосередньо "в об'єкти залізничної інфраструктури".

"Ворог підступний. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги - це може врятувати життя", - закликали в ОВА.