У ЦПД побачили тривожний сигнал у нових заявах РФ щодо Балтії

15:36 19.05.2026 Вт
2 хв
Після після подібних заяв Москва зазвичай переходить до справ
Марія Науменко
У ЦПД побачили тривожний сигнал у нових заявах РФ щодо Балтії Фото: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко (Getty Images)
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що агресивна риторика Росії щодо країн Балтії може свідчити про підготовку нових провокацій проти НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами Коваленка, заяви Служби зовнішньої розвідки РФ нерідко передують реальним діям або провокаціям з боку Росії.

"Частіше заяви СЗР РФ передують намірам росіян здійснити якісь дії чи провокації", - зазначив він.

У ЦПД звернули увагу на посилення агресивної риторики Росії щодо країн Балтії, а також на ризик дронових і гібридних провокацій проти держав НАТО.

"Відповідно, враховуючи зростання агресивних настроїв РФ в інформаційному полі щодо країн Балтії, а також наміри здійснення дронових та гібридних провокацій проти країн НАТО, можна припустити, що РФ спробує робити щось погане", - додав Коваленко.

Нагадаємо, на початку травня ситуація в повітряному просторі країн Балтії суттєво загострилася через провокації з боку РФ. Зокрема, у ніч на 7 травня кілька російських безпілотників порушили кордон Латвії, а один із них влучив у нафтовий резервуар у місті Резекне.

Після цього інциденту Україна офіційно запропонувала відправити своїх фахівців до країн Балтії. Наші експерти мають унікальний досвід протидії російським РЕБ та технічного аналізу траєкторій БПЛА, що допоможе союзникам посилити безпеку своїх кордонів.

