Росія вигадала "удари України з Латвії": Рига і Київ вже відповіли

Росія заявляє про нібито підготовку Україною ударів по РФ з території Латвії. У Ризі та Києві цю інформацію категорично спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільниці латвійського МЗС Байби Браже у соцмережі X.

Що вигадали у РФ

ЗМІ з посиланням на Службу зовнішньої розвідки РФ почали розганяти інформацію, що Україна нібито готує атаки по Росії з території Латвії та вже отримала відповідний дозвіл від латвійської влади.

У Москві також стверджують, що до Латвії буцімто вже прибули українські військовослужбовці сил безпілотних систем.

Крім того, російська сторона пригрозила, що їй нібито відомі "центри ухвалення рішень" у Латвії, а членство країни в НАТО "не стане захистом" у разі подібних дій.

У СЗР РФ також заявили, що сучасні засоби розвідки дозволяють визначати координати місць запуску безпілотників, якщо вони стартуватимуть із латвійської території.

Реакція Латвії

На ці заяви відреагувала міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, яка категорично спростувала звинувачення Москви.

"Росія знову бреше! Цього разу це СВР або Служба зовнішньої розвідки, яка проводить кампанію дезінформації проти Латвії. Факт: Латвія НЕ надає повітряний простір для атак на Росію. Це неодноразово пояснювали російським представникам", - заявила вона.

Заяви Кремля також спростував президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Росія бреше про те, що Латвія дозволяє будь-якій країні використовувати повітряний простір і територію Латвії для здійснення нападів на Росію чи будь-яку іншу країну", - наголосив він.

Що відповіли у МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий також відреагував на російський вкид.

"У останній низці брехень Москви, які звинувачують Україну в підготовці нападів на Росію з території Латвії, немає жодної правди. Ми офіційно спростовуємо їх", - сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії у своїх операціях проти Росії та не має наміру цього робити.

"Російська брехня є лише продовженням її ширшої пропагандистської кампанії, спрямованої на дестабілізацію громадської думки в Латвії та країнах Балтії загалом. Ми дякуємо нашим латвійським друзям за те, що вони розкрили їх", - додав речник МЗС.