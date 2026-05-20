Россия демонстрирует слабость. Каллас жестко ответила на угрозы Москвы странам Балтии

В Евросоюзе отреагировали на новые угрозы Москвы странам Балтии, заявив, что Кремль пытается запугать союзников Украины из-за провалов на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы европейской дипломатии Каи Каллас в соцсети Х.

Она назвала "полной чушью" утверждение о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак.

По словам Каллас, в Москве прекрасно знают, что эти заявления не соответствуют действительности.

"Угрозы Москвы в адрес стран Балтии - это не признак силы, а признак слабости", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также заявила, что Россия терпит неудачи на поле боя в Украине и пытается давить на союзников Киева через запугивание.

По мнению Каллас, Кремль хочет заставить европейские страны уменьшить поддержку Украины.

Впрочем, в ЕС призывают действовать наоборот.

"Правильная реакция - поступить наоборот: усилить нашу поддержку Украины и еще больше укрепить обороноспособность Европы", - подытожила Каллас.

Угрозы РФ странам Балтии

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина якобы готовит атаки по российской территории с использованием воздушного пространства Латвии. В Риге и Киеве эти обвинения назвали фейком и частью российской дезинформации.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Байба Браже и представитель украинского МИД Георгий Тихий отметили, что Украина не использует территорию или воздушное пространство Латвии для ударов по РФ.