ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Росія на Радбезі ООН знову пригрозила Латвії через дрони, але отримала відповідь США

23:12 19.05.2026 Вт
2 хв
Чим насправді обернулися для Москви нові погрози в ООН?
aimg Марія Науменко
Росія на Радбезі ООН знову пригрозила Латвії через дрони, але отримала відповідь США Фото: постійний представник Росії при ООН Василь Небензя (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН знову озвучив фейки про нібито підготовку ударів українських безпілотників із території Латвії та інших країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Небензі під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.

Читайте також: "Це бумеранг": Мельник жорстко відповів Небензі на скарги про атаку на Москву

Небензя послався на заяви Служби зовнішньої розвідки РФ, які раніше вже офіційно спростували Україна та Латвія. Російський дипломат також пригрозив, що членство в НАТО нібито "не захистить" країни Балтії від ударів у відповідь.

Після виступу представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес попросила слово для відповіді Росії.

Вона заявила, що Москва вкотре поширює брехню та дезінформацію.

"Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово", - наголосила дипломатка.

За словами Павлюти-Десландес, погрози з боку Росії свідчать про "відчай та слабкість" Кремля.

"Ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", - додала вона.

Одразу після цього слово взяла заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс, яка також відповіла на заяви Росії.

Вона наголосила, що США виконують усі свої зобов’язання перед союзниками по НАТО.

"Погрозам на адресу члена Ради (Латвії - ред.) немає місця. Сполучені Штати виконують усі свої зобов'язання в рамках НАТО", - заявила Брюс.

Нагадаємо, раніше російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна нібито готує атаки по РФ із території Латвії за згодою латвійської влади.

У Ризі та Києві ці заяви назвали фейком і елементом російської дезінформації. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, глава МЗС Байба Браже та речник МЗС України Георгій Тихий наголосили, що Україна не використовує територію чи повітряний простір Латвії для операцій проти Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ООН Україна Дрони Латвія Балтия Сполучені Штати Америки
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі