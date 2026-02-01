Росія де-факто анексувала Білорусь: аналітики розкрили план Москви щодо нападу на НАТО

Москва фактично поглинула Білорусь і застосовує її для небезпечних провокацій проти НАТО. Порушення повітряного простору Польщі є частиною "нульової фази" підготовки до війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW)
Аналітики ISW дійшли висновку, що Росія де-факто анексувала Білорусь і застосовує її територію для реалізації власних військово-політичних цілей. Зокрема, Москва використовує Білорусь для вторгнень у повітряний простір країн-членів НАТО.
За даними ISW, у ніч з 30 на 31 січня білоруські аеростати вдруге за 72 години незаконно увійшли до повітряного простору Польщі.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові радари зафіксували об’єкти, які перетнули кордон з боку Білорусі. За попередньою оцінкою, йшлося саме про аеростати.
У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, яке межує з Білоруссю.
В ISW наголошують, що такі дії є частиною так званої "нульової фази" - етапу створення інформаційних та психологічних умов для можливої майбутньої війни між Росією та НАТО.
Аналітики вважають, що Москва тестує реакцію Альянсу, використовуючи Білорусь як плацдарм для провокацій та гібридних операцій проти західних держав.
Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія використовує білоруську територію для атак на Україну та тиску на країни Європи. Зокрема, з Білорусі запускають реактивні дрони-камікадзе Shahed і забезпечують координацію ударів.
Водночас міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявляв про розміщення в країні ракетного комплексу "Орєшнік", пояснюючи це нібито відповіддю на "агресію Заходу". Він також запевняв, що Мінськ не планує воєнних дій проти західних держав.
Крім того, раніше повідомлялося, що в Польщі знайшли уламки двох повітряних куль із контрабандними сигаретами, які, ймовірно, прибули з території Білорусі. Об’єкти виявили вночі 17 січня поблизу Білостока та Сокулки в Підляському воєводстві.
Також відомо, що до Польщі потрапили щонайменше 59 метеозондів із контрабандою. Найбільше таких інцидентів зафіксували у Підляському та Люблінському воєводствах, що межують із Білоруссю.
Також, за даними аналітиків, приховані атаки на німецьку інфраструктуру, які влаштовує Росія, можуть стати підготовкою до значно ширшого "гарячого конфлікту", під час якого Кремль спробує методом "гібридної війни" завадити розгорнутися силам НАТО.