З Білорусі в повітряний простір Польщі запустили десятки метеозондів із контрабандою
До Польщі з Білорусі 25 грудня прилетіло 59 метеозондів. Також були знайдені пристрої GPS-трекінгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.
Як повідомляється, найбільше таких випадків зафіксували у Підляському та Люблінському воєводствах, що безпосередньо межують з Білоруссю.
Під час перевірок польські прикордонники та поліцейські виявили там 13 повітряних куль із контрабандними сигаретами, а також 5 окремих пакунків. У кожному з них знаходилося приблизно по півтори тисячі пачок тютюнових виробів. Зазначається, що всі метеозонди були обладнані GPS-трекерами.
У польських спецслужбах не відкидають, що запуск таких куль може мати не лише контрабандну мету, а й використовуватися для перевірки ефективності систем виявлення повітряних об'єктів.
Відомо, що зонди рухалися на висоті близько 9 тисяч метрів.
Подібні інциденти створюють додаткове навантаження для сил безпеки та несуть ризики для цивільного населення, зазначає видання.
Зокрема, у Люблінському воєводстві один із метеозондів пошкодив лінію електропередач, унаслідок чого частина регіону тимчасово залишилася без електропостачання.
Вторгнення до повітряного простору Польщі
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня польські ВПС підіймали бойові літаки в повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт. Він пролітав неподалік меж польського повітряного простору.
Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.
З міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством були тимчасово обмежені.
Як повідомлялось раніше, в жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.