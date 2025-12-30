ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

З Білорусі в повітряний простір Польщі запустили десятки метеозондів із контрабандою

Польща, Вівторок 30 грудня 2025 02:05
UA EN RU
З Білорусі в повітряний простір Польщі запустили десятки метеозондів із контрабандою Ілюстративне фото: польський військовослужбовець (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

До Польщі з Білорусі 25 грудня прилетіло 59 метеозондів. Також були знайдені пристрої GPS-трекінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

Як повідомляється, найбільше таких випадків зафіксували у Підляському та Люблінському воєводствах, що безпосередньо межують з Білоруссю.

Під час перевірок польські прикордонники та поліцейські виявили там 13 повітряних куль із контрабандними сигаретами, а також 5 окремих пакунків. У кожному з них знаходилося приблизно по півтори тисячі пачок тютюнових виробів. Зазначається, що всі метеозонди були обладнані GPS-трекерами.

У польських спецслужбах не відкидають, що запуск таких куль може мати не лише контрабандну мету, а й використовуватися для перевірки ефективності систем виявлення повітряних об'єктів.

Відомо, що зонди рухалися на висоті близько 9 тисяч метрів.

Подібні інциденти створюють додаткове навантаження для сил безпеки та несуть ризики для цивільного населення, зазначає видання.

Зокрема, у Люблінському воєводстві один із метеозондів пошкодив лінію електропередач, унаслідок чого частина регіону тимчасово залишилася без електропостачання.

Вторгнення до повітряного простору Польщі

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня польські ВПС підіймали бойові літаки в повітря, щоб перехопити та супроводити російський розвідувальний борт. Він пролітав неподалік меж польського повітряного простору.

Також у Польщі зафіксували чергове вторгнення у свій простір повітряних куль з Білорусі.

З міркувань безпеки польоти цивільної авіації над Підляським воєводством були тимчасово обмежені.

Як повідомлялось раніше, в жовтні Польща піднімала в повітря свої винищувачі МіГ-29 для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20. Це був третій подібний інцидент за тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Білорусь Контрабанда
Новини
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Продаж голосів у Раді: стало відомо, кого з нардепів викрило НАБУ на хабарях
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну