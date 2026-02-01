RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия де-факто аннексировала Беларусь: аналитики раскрыли план Москвы по нападению на НАТО

Иллюстративное фото: Россия использует Беларусь для давления на НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Москва фактически поглотила Беларусь и применяет ее для опасных провокаций против НАТО. Нарушение воздушного пространства Польши является частью "нулевой фазы" подготовки к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW)

РФ использует Беларусь как инструмент давления

Аналитики ISW пришли к выводу, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и применяет ее территорию для реализации собственных военно-политических целей. В частности, Москва использует Беларусь для вторжений в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Нарушение воздушного пространства Польши

По данным ISW, в ночь с 30 на 31 января белорусские аэростаты второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.

В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.

"Нулевая фаза" подготовки к войне

В ISW отмечают, что такие действия являются частью так называемой "нулевой фазы" - этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.

Аналитики считают, что Москва тестирует реакцию Альянса, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.

 

Россия и Беларусь

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует белорусскую территорию для атак на Украину и давления на страны Европы. В частности, из Беларуси запускают реактивные дроны-камикадзе Shahed и обеспечивают координацию ударов.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял о размещении в стране ракетного комплекса "Орешник", объясняя это якобы ответом на "агрессию Запада". Он также уверял, что Минск не планирует военных действий против западных государств.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Польше нашли обломки двух воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые, вероятно, прибыли с территории Беларуси. Объекты обнаружили ночью 17 января вблизи Белостока и Сокулки в Подляском воеводстве.

Также известно, что в Польшу попали по меньшей мере 59 метеозондов с контрабандой. Больше всего таких инцидентов зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, граничащих с Беларусью.

Также, по данным аналитиков, скрытые атаки на немецкую инфраструктуру, которые устраивает Россия, могут стать подготовкой к значительно более широкому "горячему конфликту", во время которого Кремль попытается методом "гибридной войны" помешать развернуться силам НАТО.

