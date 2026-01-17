У Польщі знайшли кулі з контрабандними сигаретами: ймовірно, прилетіли з Білорусі
У Польщі виявили залишки двох повітряних куль, які перевозили контрабандні сигарети. Вони, ймовірно, прилетіли з Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Як повідомляється, в ніч на суботу залишки контрабандних кулі знайшли поблизу міст Білосток та Сокулки Підляського воєводства. Місцева поліція припустила, що кулі прилетіли з території Білорусі.
Остаточно це ще перевіряють, але подібні випадки в регіоні вже траплялися раніше.
Кулі перевозили картонні коробки, в яких було близько півтори тисячі коробок сигарет без польських акцизних марок.
Фото: у Польщі знайшли повітряні кулі з контрабандними сигаретами (поліція Підляського воєводства)
У поліції зазначили, що зазвичай такі типи куль оснащені пристроями стеження, які допомагають контрабандистам знаходити пачки сигарет.
Використання повітряних куль для перевезення сигарет - один зі способів обійти прикордонний контроль і зменшити ризики для контрабандистів.
Наразі знайдені сигарети вилучили, а обставини інциденту з’ясовують. Польські служби також перевіряють, чи можуть ці кулі бути пов’язані з більшою схемою нелегального ввезення тютюнових виробів через східний кордон ЄС. Розслідування триває.
Схожі випадки
Нагадаємо, у грудні 2025 року на Волині прикордонники викрили спробу контрабанди цигарок до країн Європейського Союзу за допомогою повітряної кулі.
Знахідка була обмотана чорною поліетиленовою плівкою та мала канат із залишками повітряної кулі. Усередині знаходилися 1500 пачок цигарок марки "Мінськ" з акцизними марками Республіки Білорусь, а також два GPS-пристрої. Один із них мав SIM-картку білоруського мобільного оператора, інший - оператора Республіки Польща.
Також повідомлялося, що до Польщі з Білорусі прилетіло 59 метеозондів з контрабандою.
Найбільше таких випадків зафіксували у Підляському та Люблінському воєводствах, що безпосередньо межують з Білоруссю.
Під час перевірок польські прикордонники та поліцейські виявили там 13 повітряних куль із контрабандними сигаретами, а також 5 окремих пакунків. У кожному з них знаходилося приблизно по півтори тисячі пачок тютюнових виробів. Зазначається, що всі метеозонди були обладнані GPS-трекерами.