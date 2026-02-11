Росія будує нову військову базу під Мелітополем: "Атеш" показав фото та координати
Українські партизани зафіксували будівництво нової військової бази російських окупантів у Запорізькій області. Об’єкт розташований у селище Мирне біля Мелітополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними агентів, цілодобове спостереження ведеться за територією, яку зайняв 291 гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ. Координати об’єкта: 46.930529, 35.417587.
Як зазначають партизани, на місці активно працює будівельна техніка. Окупанти зводять капітальний польовий табір для розміщення особового складу.
Окрему увагу приділяють створенню навчального кластера - зафіксовано облаштування майданчиків для підготовки операторів безпілотників.
"Ворог намагається створити тилову базу для підготовки резервів та операторів дронів, сподіваючись, що у глибині окупованої території їх не дістануть. Це є помилка", - зазначили партизани.
Вони додали, що будівництво відбувається під повним контролем підпілля, а координати вже передані Силам оборони України.
"Замість нових казарм на окупантів чекає полум'яний "привіт"", - наголосили в "АТЕШ".
Фото: "АТЕШ" показав будівництво нової бази РФ у Мирному під Мелітополем
Розвідка "Атеш"
Як відомо, партизани "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.
Раніше агентурна мережа руху опору "АТЕШ" вже передала українським силам оборони координати штабу протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Севастополі.
Також агенти провели розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.
Крім того, розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, а згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.