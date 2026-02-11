ua en ru
Росія будує нову військову базу під Мелітополем: "Атеш" показав фото та координати

Середа 11 лютого 2026 08:51
UA EN RU
Росія будує нову військову базу під Мелітополем: "Атеш" показав фото та координати Фото ілюстративне: Росія будує нову військову базу під Мелітополем (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські партизани зафіксували будівництво нової військової бази російських окупантів у Запорізькій області. Об’єкт розташований у селище Мирне біля Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними агентів, цілодобове спостереження ведеться за територією, яку зайняв 291 гвардійський мотострілецький полк ЗС РФ. Координати об’єкта: 46.930529, 35.417587.

Як зазначають партизани, на місці активно працює будівельна техніка. Окупанти зводять капітальний польовий табір для розміщення особового складу.

Окрему увагу приділяють створенню навчального кластера - зафіксовано облаштування майданчиків для підготовки операторів безпілотників.

"Ворог намагається створити тилову базу для підготовки резервів та операторів дронів, сподіваючись, що у глибині окупованої території їх не дістануть. Це є помилка", - зазначили партизани.

Вони додали, що будівництво відбувається під повним контролем підпілля, а координати вже передані Силам оборони України.

"Замість нових казарм на окупантів чекає полум'яний "привіт"", - наголосили в "АТЕШ".

Фото: "АТЕШ" показав будівництво нової бази РФ у Мирному під Мелітополем

Розвідка "Атеш"

Як відомо, партизани "Атеш" ведуть активну тилову боротьбу з російською армією на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ.

Раніше агентурна мережа руху опору "АТЕШ" вже передала українським силам оборони координати штабу протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Севастополі.

Також агенти провели розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Крім того, розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, а згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.

