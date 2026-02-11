ua en ru
Россия строит новую военную базу под Мелитополем: "АТЕШ" показал фото и координаты

Среда 11 февраля 2026 08:51
Россия строит новую военную базу под Мелитополем: "АТЕШ" показал фото и координаты Фото иллюстративное: Россия строит новую военную базу под Мелитополем (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские партизаны зафиксировали строительство новой военной базы российских оккупантов в Запорожской области. Объект расположен в поселке Мирное возле Мелитополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Читайте также: Удар по тылу врага: "АТЕШ" уничтожил связь и РЭБ оккупантов

По данным агентов, круглосуточное наблюдение ведется за территорией, которую занял 291 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ. Координаты объекта: 46.930529, 35.417587.

Как отмечают партизаны, на месте активно работает строительная техника. Оккупанты возводят капитальный полевой лагерь для размещения личного состава.

Отдельное внимание уделяют созданию учебного кластера - зафиксировано обустройство площадок для подготовки операторов беспилотников.

"Враг пытается создать тыловую базу для подготовки резервов и операторов дронов, надеясь, что в глубине оккупированной территории их не достанут. Это ошибка", - отметили партизаны.

Они добавили, что строительство происходит под полным контролем подполья, а координаты уже переданы Силам обороны Украины.

"Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет"", - отметили в "АТЕШ".

Фото: "АТЕШ" показал строительство новой базы РФ в Мирном под Мелитополем

Разведка "АТЕШ"

Как известно, партизаны "АТЕШ" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Ранее агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" уже передала украинским силам обороны координаты штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

Также агенты провели разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Кроме того, разведчики движения "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, а впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.

