Россия строит новую военную базу под Мелитополем: "АТЕШ" показал фото и координаты
Украинские партизаны зафиксировали строительство новой военной базы российских оккупантов в Запорожской области. Объект расположен в поселке Мирное возле Мелитополя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
По данным агентов, круглосуточное наблюдение ведется за территорией, которую занял 291 гвардейский мотострелковый полк ВС РФ. Координаты объекта: 46.930529, 35.417587.
Как отмечают партизаны, на месте активно работает строительная техника. Оккупанты возводят капитальный полевой лагерь для размещения личного состава.
Отдельное внимание уделяют созданию учебного кластера - зафиксировано обустройство площадок для подготовки операторов беспилотников.
"Враг пытается создать тыловую базу для подготовки резервов и операторов дронов, надеясь, что в глубине оккупированной территории их не достанут. Это ошибка", - отметили партизаны.
Они добавили, что строительство происходит под полным контролем подполья, а координаты уже переданы Силам обороны Украины.
"Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет"", - отметили в "АТЕШ".
Фото: "АТЕШ" показал строительство новой базы РФ в Мирном под Мелитополем
Разведка "АТЕШ"
Как известно, партизаны "АТЕШ" ведут активную тыловую борьбу с российской армией на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Ранее агентурная сеть движения сопротивления "АТЕШ" уже передала украинским силам обороны координаты штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.
Также агенты провели разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.
Кроме того, разведчики движения "АТЕШ" обнаружили ремонтно-восстановительную базу оккупантов на Херсонщине, а впоследствии Силы обороны Украины ее успешно ликвидировали.