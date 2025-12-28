РФ маскує ППО в Севастополі: партизани зʼясували реальне розташування установок (фото)
Партизани провели розвідку ймовірного штабу протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними агентів руху, в місті може функціонувати штаб 31-ї дивізії ППО РФ, при цьому противник активно застосовує методи конспірації. Йдеться про об’єкт за координатами 44.537102, 33.5116642.
На території зафіксовано макети військової техніки, що, за оцінкою "АТЕШ", свідчить про спроби ввести в оману та приховати реальне призначення локації. Водночас спостерігаються ознаки роботи командного пункту - періодичні переміщення військовослужбовців та активність засобів зв’язку.
У русі зазначають, що пускові установки ЗРК С-300/С-400 розміщені в іншому районі - на території 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади (координати 44.565255, 33.496579). Саме звідти комплекси висуваються на бойові чергування, не перебуваючи постійно біля ймовірного штабу.
В "АТЕШ" підкреслюють, що така схема розосередження є типовою тактикою ППО РФ і використовується для ускладнення виявлення та ураження об’єктів. Збір і уточнення даних триває.
Розвідка "Атеш"
Останнім часом представники партизанського руху регулярно публікують дані про важливі військові об’єкти на території Росії.
Зокрема, агентам руху "АТЕШ" вдалося проникнути на позиції російського підрозділу протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, який забезпечує прикриття міста та стратегічних об’єктів Північно-Західного федерального округу РФ.
Крім того, розвідники "АТЕШ" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупаційних військ у Херсонській області, яку згодом успішно уразили Сили оборони України. Раніше українські партизани також провели розвідку стратегічної нафтобази у Воронежі, що постачає пальне російським військам одразу на двох напрямках.
Нещодавно "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.