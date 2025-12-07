ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Партизани провели розвідку Севастопольської бухти: виявлено нові укріплення РФ

Крим, Неділя 07 грудня 2025 08:34
UA EN RU
Партизани провели розвідку Севастопольської бухти: виявлено нові укріплення РФ Ілюстративне фото: партизани провели розвідку Севастопольської бухти (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Партизанський рух "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти продовжують збір інформації про ключові військово-логістичні об'єкти в окупованому Криму. Севастопольська бухта залишається головним центром інфраструктури Чорноморського флоту РФ", - пишуть партизани.

За інформацією джерел "АТЕШ", росіяни встановили в бухті бонові загородження та затопили баржі для створення перешкод морським дронам. Також у районі постійно чергують катери ЧФ РФ, які здійснюють патрулювання акваторії.

Зібрані дані вже передані Силам оборони України для аналізу та можливого використання в оперативних цілях. Агенти руху продовжують слідкувати за змінами в зоні та уточнювати інформацію.

Фото: партизани провели розвідку Севастопольської бухти (t.me/atesh_ua)

Розвідка "Атеш"

Останнім часом агенти партизанського руху регулярно публікують дані про важливі об’єкти РФ.

Нещодавно агентура "АТЕШ" проникла в розташування підрозділу протиповітряної оборони росіян біля Санкт-Петербурга. Це ППО прикриває місто та стратегічно важливі об’єкти Північно-Західного регіону РФ.

Також розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, а згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.

Раніше українські партизани провели розвідку стратегічної нафтобази РФ у Воронежі, яка постачає пальне для ворожої армії на двох напрямках.

партизаны Крим Війна в Україні
