Агенти "Атеш" розвідали базу окупантів на Херсонському напрямку, її вже знищено (фото)
Розвідники руху "Атеш" виявили ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонщині, згодом Сили оборони України її успішно ліквідували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "Атеш".
"Черговий успішний удар по ворожій логістиці став можливим завдяки нашим агентам. Агенти "Атеш" зі складу 205 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів", - зазначили представники руху.
Зазначається, що удар був завданий Силами оборони України в найкращий момент – коли на базі знаходилася велика кількість техніки для ремонту та обслуговування. Результат: повне знищення рембази, включаючи цінне обладнання та пошкоджену техніку.
Знищення цього вузла критично порушило можливості окупантів відновлювати пошкоджену техніку та повертати її на фронт на Херсонському напрямку. Це призведе до різкого падіння боєздатності ворога та зменшення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, раніше агенти "Атеш" провели розвідку пускового майданчика "Шахедів" в Орловській області РФ, а також показали на фото, як росіяни готуються до ударів по території України.
Також агенти руху "Атеш" провели розвідку пускових майданчиків зенітно-ракетних комплексів у тимчасово окупованому Севастополі, і виявили найбільш пріоритетні цілі.
Окрім того, на півострові лунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.
Також нещодавно в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".