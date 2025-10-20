Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Дніпропетровщині

Сьогодні, 20 жовтня, російські війська завдали удару по збагачувальній фабриці енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як повідомили в компанії, внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але підприємство зазнало пошкоджень. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та оцінка завданої шкоди.
"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", - зазначили в ДТЕК.
За даними компанії, це вже шостий масштабний удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.
Нагадаємо, зранку 8 вересня росіяни знову вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Це був другий удар по підприємству за останні два тижні.
Адже вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.
Також 8 жовтня російські війська двічі атакували фабрику ДТЕК у Донецькій області. Як зазначили в компанії, фабрика займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Її працівники під час атак були в укритті, ніхто не постраждав.
А вчора ввечері російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.