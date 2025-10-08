ua en ru
Окупанти двічі за добу вдарили по фабриці ДТЕК у Донецькій області (відео)

Донецька область, Середа 08 жовтня 2025 17:58
UA EN RU
Окупанти двічі за добу вдарили по фабриці ДТЕК у Донецькій області (відео) Ілюстративне фото: Росія вдарила по об'єкту ДПЕК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська атакували фабрику фабрику ДТЕК у Донецькій області. Тільки за добу було два удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, фабрика займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Її працівники під час атак були в укритті, ніхто не постраждав.

"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах", - додали в ДТЕК.

Удари по енергооб'єктах

Нагадаємо, російські окупанти протягом останніх тижнів неодноразово завдавали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, вчора, 7 жовтня, міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомляла, що лише за добу росіяни понад 26 разів вдарили по українських енергооб'єктах.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, ворог змінив тактику атак на українську енергетику. Тепер вони стали більш щільними - в один об'єкт запускають більше ракет і дронів.

Детальніше про нову тактику ударів РФ - у матеріалі РБК-Україна.

