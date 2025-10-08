Окупанти двічі за добу вдарили по фабриці ДТЕК у Донецькій області (відео)

Російські війська атакували фабрику фабрику ДТЕК у Донецькій області. Тільки за добу було два удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, фабрика займається збагаченням вугілля для теплових електростанцій. Її працівники під час атак були в укритті, ніхто не постраждав.



"Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяця. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Колег ми забезпечили роботою на інших підприємствах", - додали в ДТЕК.