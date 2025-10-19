ua en ru
Майже 200 людей під землею: РФ атакувала шахту ДТЕК в Дніпропетровській області

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 20:39
Майже 200 людей під землею: РФ атакувала шахту ДТЕК в Дніпропетровській області Ілюстративне фото: шахти ДТЕК також стали мішенями російського тероризму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - сказано у повідомленні.

В ДТЕК додали, що це вже четверта атака окупантів на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Нагадаємо, що російські окупанти 26 серпня також завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Окрім цього, в цей же день ворог обстріляв низку населених пунктів біля Добропілля. Внаслідок цього там було знеструмлено частину місцевих шахт, сотні шахтарів опинилися під землею. Втім, їх вдалося евакуювати на поверхню.

Зазначимо, що вугілля використовується в тому числі для роботи теплових електростанцій. Російський тероризм спрямований проти української енергетики, росіяни намагаються залишити українців без тепла та опалення напередодні зими.

ДТЕК Війна в Україні Дніпропетровська область
