Майже 200 людей під землею: РФ атакувала шахту ДТЕК в Дніпропетровській області

Російські окупанти масовано атакували вугільну шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Майже 200 людей опинилися під землею внаслідок удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК .

"Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - сказано у повідомленні.

В ДТЕК додали, що це вже четверта атака окупантів на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.