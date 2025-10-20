Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК на Днепропетровщине

Сегодня, 20 октября, российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как сообщили в компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило повреждения. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и оценка нанесенного ущерба.
"Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали", - отметили в ДТЭК.
По данным компании, это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.
Напомним, утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй удар по предприятию за последние две недели.
Ведь вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.
Также 8 октября российские войска дважды атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области. Как отметили в компании, фабрика занимается обогащением угля для тепловых электростанций. Ее работники во время атак были в укрытии, никто не пострадал.
А вчера вечером российские оккупанты массированно атаковали угольную шахту энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области. Почти 200 человек оказались под землей в результате удара.