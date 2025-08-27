ua en ru
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: робота паралізована

Середа 27 серпня 2025 10:49
РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК у Донецькій області: робота паралізована Фото: РФ атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК (t.me dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Російські війська ввечері 26 серпня знову атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від компанії, колеги, які працювали на зміні, залишилися живими. Рятувальники оперативно приборкали пожежу.

Як зазначили у ДТЕК, це не перша масштабна атака по підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

Наразі робота фабрики повністю паралізована, її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Удари по енергетиці

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали удару по шахті енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Сьогодні вночі, 27 серпня, росіяни масовано вдарили по Полтавській області. Через атаку постраждало підприємство енергетичного сектору, були зафіксовані знеструмлення.

А внаслідок нічної масованої атаки росіян на Суми, у місті частково зникла електроенергія, призупинено роботу міського електротранспорту і виникли перебої у подачі води жителям.

