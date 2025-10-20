Россия атаковала обогатительную фабрику ДТЭК на Днепропетровщине

Сегодня, 20 октября, российские войска нанесли удар по обогатительной фабрике энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Как сообщили в компании, в результате атаки никто из работников не пострадал, но предприятие получило повреждения. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела и оценка нанесенного ущерба.

"Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали", - отметили в ДТЭК.

По данным компании, это уже шестой масштабный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.

Обстрелы ДТЭК

Напомним, утром 8 сентября россияне снова ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. Это был второй удар по предприятию за последние две недели.

Ведь вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.

Также 8 октября российские войска дважды атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области. Как отметили в компании, фабрика занимается обогащением угля для тепловых электростанций. Ее работники во время атак были в укрытии, никто не пострадал.