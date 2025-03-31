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Росія атакувала Запорізьку область: пошкоджено будинки та лінію електропередачі

Понеділок 31 березня 2025 08:40
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Росія атакувала Запорізьку область: пошкоджено будинки та лінію електропередачі Фото: Обстріл Запорізької області (facebook.com_DSNSKyiv)
Автор: Владислава Ткаченко

У понеділок, 31 березня росіяни атакували Запорізьку область. Пошкоджено дачні будинки та лінію електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські війська завдали чергового удару по Запорізькій області, спричинивши значні руйнування.

У результаті атаки було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі та щонайменше десять будинків у дачних кооперативах.

Через обстріл частина селища Кушугум залишилася без електропостачання. Наразі аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків, аби якомога швидше відновити світло для місцевих мешканців.

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків щонайменше одним дроном, а під ранок була повторна атака. В місті зафіксовано пошкодження будівель і є пожежі.

Мер Харкова поінформував, що всі влучання ворожих дронів були у Київському районі міста. На місці ударів станом на цю хвилину пожежа.

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