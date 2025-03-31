Россия атаковала Запорожскую область: повреждены дома и линия электропередачи
В воскресенье ночью, 30 марта россияне атаковали Запорожскую область. Повреждены дачные дома и линия электропередачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Иван Федоров.
Российские войска нанесли очередной удар по Запорожской области, вызвав значительные разрушения.
В результате атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи и по меньшей мере десять домов в дачных кооперативах.
Из-за обстрела часть поселка Кушугум осталась без электроснабжения. Сейчас аварийные бригады работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее восстановить свет для местных жителей.
Перемирие по ударам по энергетическим объектам
Напомним, что переговоры между Украиной и США и Россией и США в марте этого года привели к 30-дневному прекращению огня между Киевом и Москвой.
Украина и США опубликовали совместные заявления относительно того, о чем было договорено в Саудовской Аравии.
В то же время, подобное заявление опубликовали и россияне, однако в их документе указаны условия для перемирия с Украиной на море. При этом россияне заявляли, что перемирие относительно ударов по энергетическим объектам действует с 18 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсоне, из-за чего местные жители остались без электричества.
Он поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства этой атаки и подчеркнул, что ждет реакции Вашингтона.
Заместитель министра иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что дата 18 марта является вымышленной российской пропагандой, связанной со звонком между Путиным и Трампом. Он подчеркнул, что эта дата не имела никакого фактического основания и была лишь выдумкой российской стороны.
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