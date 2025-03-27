Був обстріл енергетики. Зеленський чекає реакцію США на удар РФ по Херсону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського та ДСНС у Facebook .

За словами глави держави, США вважають, що тиша в морі та енергетичне перемир'я працюють. Але насправді внаслідок російських обстрілів сьогодні, 27 березня, було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в Херсоні.

"Ось так воно працює з росіянами. І тому, на мою думку, якщо сьогодні було порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, тому що були удари по енергетиці, і в цивільному місті Херсон, це не поле бою, цивільні люди втратили енергетику, я вважаю, що має бути реакція США", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна чітко розуміє, які об'єкти атакувала Росія і що було зруйновано. Тому він доручив міністру оборони України Рустему Умєрову підготувати докази російського удару по енергетиці.

"Це все підготується і передасться США, і після цього ми очікуємо реакцію США, тому що вони нам говорили, що вони будуть на порушення реагувати", - розповів президент.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Варто зауважити, що, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, унаслідок російського обстрілу Херсона в центральній частині міста загорілися автомобіль, гараж, шпали вздовж колії та сміття з деревиною, також вогнем пошкоджено вагон поїзда. Двоє людей загинули, ще п'ятеро - дістали поранення.