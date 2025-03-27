МЗС про "енергетичне перемир'я": дата 18 березня - вигадка Росії

"Енергетичне перемир'я" між Україною та Росією діє з 25 березня. Версія Москви про початок такого перемир'я з 18 березня є вигадкою.

Як передає РБК-Україна , про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Дата 18 березня є суто вигаданою російською стороною, російською пропагандою, тому що це день дзвінка між Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.) і Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Цю дату ніколи не було названо, і це, знову ж таки, тільки російська вигадка", - підкреслив Тихий.

Він звернув увагу, що домовленості між Україною і США про "енергетичне перемир'я" з Росією були досягнуті на переговорах у Саудівській Аравії.

За словами Тихого, публікація таких домовленостей на сайті Білого дому 25 березня має юридичну силу. Тоді фактично почалося перемир'я.

Речник МЗС нагадав, що Росія вже неодноразово порушувала домовленості з Україною. У такому разі посилення тиску на країну-агресора буде "найкращими ліками", щоб примусити її до виконання зобов'язань.

На брифінгу Тихий також заявив, що після 25 березня не було жодних ударів РФ по енергетичних об'єктах України.

Але під час брифінгу була опублікована стаття AFP з коментарями неназваного українського чиновника, який заявив, що стався обстріл, нібито не спрямований на енергетичний сектор, але він постраждав. Ймовірно, йдеться про обстріл Херсона, про який сьогодні говорив президент Зеленський.