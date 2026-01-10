ua en ru
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Субота 10 січня 2026 16:32
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру Фото: наслідки атаки уточнюються, але вже відомо про влучання в інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу в Харкові, 10 січня, пролунала серія вибухів на тлі ракетної небезпеки. Місцева влада повідомляє про влучання в інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За даними місцевих пабліків, приблизно о 16:25 у місті було чути кілька потужних вибухів. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили, що для Харківської області існує ракетна небезпека.

Одразу після цього мер міста поінформував про перші наслідки.

"Влучання в інфраструктурний обʼєкт Слобідського району. Наслідки уточнюються", - написав Ігор Терехов.

Ще через декілька хвилин глава ОВА Олег Синєгубов теж поінформував, що влучання сталося у Слобідському районі. За його словами, інформація про постраждалих роки не надходила.

Оновлено о 16:43

Мер поінформував про ще деякі наслідки:

"Також зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі. Наслідки уточнюються", - сказано у його дописі.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:32 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівський областях.

У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що Харків практично щодня піддається російським атакам. Зокрема, ворог атакує місто ударними дронами, ракетами та авіабомбами.

Наприклад, вчора ввечері, 9 січня, ворог також завдав ракетного удару по Слобідському району міста. На щастя, обійшлося без постраждалих, але було влучання по території гаражного кооперативу. В результаті цього були пошкоджені бокси, автомобілі, а також через ударну хвилю вибиті вікна в багатоповерхівках, які розташовані поруч.

Також ми писали, що ворог завдав серію ударів по Харкову 5 січня. Тоді під удар потрапив Слобідський район, а мер уточнив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергетичну інфраструктуру міста.

